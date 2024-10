“U save me”, l’esordio di un giovane pianista

PALO DEL COLLE – La biblioteca Giuliani di Palo del Colle torna a risuonare della musica di talenti pugliesi con Gaetano De Giosa, giovane pianista che ha presentato al pubblico il suo ep d’esordio, il progetto “U Save me”. L’album prende ispirazione dai vari momenti della giornata del giovane talento barese che è pronto a continuare il suo lavoro e a perfezionarsi nello studio del pianoforte. Il primo brano dell’ep, per esempio, si intitola “Wantagh”, il nome del paese dove vivono i suoi parenti negli Stati Uniti. Da qui sono partiti i pensieri ‘pericolosi’: dalla felicità del viaggio in Usa alla tristezza per il ritorno a casa a Palo del Colle.

