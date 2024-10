Monopoli, in piazza screening gratuiti contro il tumore al seno

MONOPOLI – Una giornata dedicata agli screening gratuiti per la diagnosi precoce del tumore al seno. In piazza Vittorio Emanuele a Monopoli è arrivata la clinica mobile dei “Progetti del Cuore”, dotata di apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, a disposizione per offrire gratuitamente visite senologiche, mammografie ed ecografie. L’intero percorso diagnostico è stato seguito da un’équipe medica specializzata. Al termine degli esami, ogni partecipante ha ricevuto il proprio referto diagnostico. L’appuntamento – dal titolo Hope, speranza – è stato promosso dall’ Associazione Umanitaria “Lilly Colucci”, dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Metropolitana di Bari – Delegazione di Monopoli, e dalla Fondazione “Progetti del Cuore”.

