Bari: 1050 Corsi Gratuiti di Sport Nautici per i Giovani con il Progetto “Rotte verso Bari”

Una ventata di novità e opportunità si affaccia sul litorale barese grazie al lancio del progetto comunale “Rotte verso Bari”, promosso dalla Commissione Sport, Cultura e PoliticheGiovanili. L’iniziativa mira a incentivare la pratica degli sport nautici tra i giovani residenti a Bari, offrendo ben 1050 corsigratuiti di avviamento a diverse discipline.

Il Presidente Bottalico riferisce che l’ entusiasmante programma si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 7 e i 14 anni e prevede un’ampia offerta formativa: 450 posti saranno dedicati ai corsi di vela mentre i restanti 600 permetteranno di avvicinarsi a discipline come canoa, sup, canottaggio, kayak, surf e sup.

Il Presidente della Commissione Francesca Bottalico , nel comunicare l’avvio del progetto, ha sottolineato come l’obiettivo principale dell’amministrazione sia quello di valorizzare e rafforzare il rapporto tra la città di Bari, il suo prezioso mare e le nuove generazioni. Attraverso questa iniziativa, si intende promuovere uno stile di vita attivo e la conoscenza del ricco patrimonio marittimo locale.

Le realtà sportive del territorio sono invitate a partecipare attivamente al progetto, accreditandosi attraverso il portale del Comune di Bari, dove potranno trovare tutte le informazioni necessarie per aderire all’iniziativa.

“Rotte verso Bari” rappresenta un’occasione imperdibile per i giovani baresi di scoprire il mondo degli sport acquatici in maniera completamente gratuita, contribuendo a creare una nuova generazione di amanti del mare.

