Bari, il prefetto rassicura: “Il Cara non è più sovraffollato”

Il Cara di Bari non è più sovraffollato come nel recente passato. A dirlo è il prefetto del capoluogo pugliese, Francesco Russo, intervenuto all’indomani della diffusione del rapporto 2023 di ActionAid sull’accoglienza in Puglia, che indicava numeri ben superiori alla capienza della struttura. “Non è vero che ci sono 647 persone in più – ha chiarito Russo a margine della festa della polizia –. Attualmente ce n’è solo qualcuna in più”.

Resta però il problema della collocazione del centro, situato in una zona che costringe molti migranti a percorrere tratti ferroviari, con ripercussioni sulla circolazione dei treni. “Sono stato il primo a dire che il Cara è in una posizione complicata – ha spiegato il prefetto –. Ho coinvolto i sindaci per cercare soluzioni che evitino la concentrazione in un’unica struttura. L’impegno c’è, ma non è facile”.

Secondo Russo, le misure adottate hanno già dato risultati: “I passaggi sulla ferrovia sono drasticamente diminuiti rispetto all’anno scorso. Ad esempio, abbiamo anticipato l’orario dei pullmini per permettere ai migranti di raggiungere i luoghi di lavoro”.

