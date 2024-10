CiBari 2024: Bari capitale della salute e del buon cibo

Dal 28 al 30 ottobre, Bari ospiterà la seconda edizione di CiBari, l’evento dedicato all’alimentazione sana e sostenibile. Nel cuore della città, tra Piazza del Ferrarese e l’ex Mercato del Pesce, il CiBari Village aprirà le sue porte per esplorare come il cibo possa essere strumento di salute, cultura, piacere e benessere, coinvolgendo scienza, territorialità e sostenibilità.

Sotto l’egida del Centro Interdipartimentale Cibo in Salute dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, insieme a numerosi enti locali e nazionali, CiBari affronta temi che spaziano dalla nutraceutica alla nutrigenomica, dalla biodiversità produttiva all’impatto dell’agricoltura sostenibile. La prof.ssa Grazia Paola Nicchia, Prorettrice di UniBa, evidenzia l’importanza di questo evento per promuovere salute e sostenibilità, mentre l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia sottolinea il valore della filiera agroalimentare pugliese come garanzia di benessere e longevità.

Durante i tre giorni, i visitatori potranno assistere a talk tematici, show cooking e performance musicali, con un focus speciale su anziani, sportivi e mamme. L’evento si propone di educare a un’alimentazione consapevole, trasmettendo la cultura del cibo sano e le sue radici locali. Con il motto “La salute è una ricetta senza tempo”, CiBari 2024 celebra il legame tra cibo e salute, proponendosi come un appuntamento imperdibile per chi vuole riscoprire il piacere di mangiar bene, rispettando l’ambiente e il proprio benessere.

