BARI – Bari al quinto posto in Italia per rincari sui prezzi di alberghi e ristoranti. È quanto emerge dall’indagine dell’Unione Nazionale Consumatori che ha stilato la classifica completa delle città con i maggiori rincari per quanto riguarda i servizi di alloggio e di ristorazione, elaborando gli ultimi dati Istat relativi al mese di luglio. Il capoluogo pugliese ha visto aumentare i suoi prezzi del 21,7% piazzandosi quindi in quinta posizione. A guidare questa classifica degli aumenti Firenze dove alberghi e pensioni sono rincarate del 38,5% rispetto alla scorsa estate, a Milano del 30,9%. Medaglia di bronzo a La Spezia con +27%. Appena giù dal podio Viterbo, +23%, poi Bari, la prima delle città del Sud. I Servizi di alloggio, ossia alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù a luglio costano in media nazionale il 12,7% in più rispetto allo scorso anno. In particolare, prendono il volo gli alberghi e i motel (+16,6%) e le pensioni (+9,4%).