Tris del Nardò, il Barletta va ko 3-0

NARDÒ – Il Barletta cade 3-0 al Via del Mare di Matino e incappa nella seconda sconfitta esterna su due trasferte in campionato. Vince senza problemi il Nardò, che conquista il primo successo stagionale con i gol di D’Anna, Ceccarini e Dambros su rigore.

Ginestra squalificato, Di Maio rilancia Marsili dall’inizio e la coppia Russo-Marilungo in attacco. Ragno senza Ferreira, coppia offensiva nel 3-5-2 composta da D’Anna e Dammacco. Granata subito aggressivi, dopo due minuti è Dammacco ad impegnare Sapri in respinta. Al 5′ va già in vantaggio il Nardò, angolo di Guadalupi per la testa di D’Anna che firma il vantaggio salentino. All’8′ Dammacco da fuori area, Sapri c’è. Un minuto dopo altro corner, Gennari di testa colpisce la traversa. All’11’ D’Anna messo giù da Inguscio, per l’arbitro è rosso diretto per l’under biancorosso. Barletta in 10 per 80 minuti, al 13′ traversa esterna di Guadalupi su punizione. Il raddoppio arriva al 27′, Ceccarini è il più veloce ad avventarsi su un pallone al limite dell’area e batte Sapri per il 2-0. L’unico squillo del Barletta è una punizione di Marsili per Marilungo al 44′, nulla da fare. Al 45′ diagonale fuori di Dammacco su cui si chiude il primo tempo.

Ripresa al via senza cambi, squillo di D’Anna al 3′ ma Sapri respinge. Al 5′ Sante Russo ha la chance per dimezzare lo svantaggio, destro in corsa salvato da Jacopo Russo. Il Nardò amministra senza ulteriori patemi fino al 35′, quando il neo-entrato Bramati coglie la traversa con un piattone da fuori area. Un minuto dopo Gentile calcia fuori, al 43′ fallo di Sante Russo su Jacopo Russo: rigore per il Nardò. Dagli 11 metri ci va Dambros, che chiude la partita con il tris granata.

Finisce 3-0, seconda sconfitta in due trasferte per il Barletta dopo quella di Pagani. Per i biancorossi adesso c’è il Bitonto al Puttilli.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp