Il Bari non sfrutta l’uomo in più e si fa riprendere dal Como: 1-1 al San Nicola

Il Bari non sfrutta la superiorità numerica, passa in vantaggio in 11 contro 10 e viene ripreso dopo appena un minuto dal colpo di testa di Bellemo. Il Bari continua a non vincere in casa, raggiunge quota 9 in classifica e resta nella parte destra. In cronaca: dentro Acampora e Frabotta per Maita e Ricci, Como con Cutrone vertice avanzato.

Dopo un inizio a ritmi alti da parte del Como la prima occasione è per i biancorossi: al quinto Koutsoupias riceve da destra e incrocia verso la porta: blocca Semper. Si affaccia in avanti il Como al 13’: discesa di Da Cunha a destra e pallone messo in mezzo per Cutrone che manca il colpo di tacco. Como pericoloso dal lato opposto tre minuti più tardi: Ioannou per Cutrone che gira verso la porta trovando la risposta di Brenno. Rete annullata al Bari al 21’: Nasti spinge Odenthal e sul prosieguo dell’azione batte Semper: il direttore di gara non convalida. Ancora Bari in attacco al 31’: Si fa vedere Acampora che entra in area e da posizione defilata impegna Semper nella deviazione in angolo. Como vicino al vantaggio al 35’: Di Cesare devia la conclusione di Chajia che esce di pochissimo. Bravo Brenno su Da Cunha poco dopo: il portiere brasiliano si distende e manda in angolo la conclusione del suo connazionale. E’ clamoroso il pallone sbagliato da Sibilli al 36’: l’ex Pisa spreca incredibilmente un quattro contro due nella metà campo del Como.

Il Como resta in 10 al 6’ della ripresa: Kone commette fallo su Dorval e becca il secondo giallo. Mignani inserisce Diaw e l’ex attaccante del Monza lo ripaga portando in vantaggio i suoi: angolo di Sibilli, pallone prolungato da Vicari e zampata vincente sul secondo palo. Dopo un minuto il pareggio del Como: la difesa del Bari si perde Bellomo che di testa sfrutta un traversone da sinistra e fa 1-1. Nell’ultima mezz’ora Mignani prova a inserire anche Maita, che si farà male poco dopo lasciando il posto a Benali e Achik, ma non punge. L’unica occasione è un calcio di punizione di Achik su cui Vicari non riesca a intervenire. Finisce 1-1 con il pubblico che accompagna con i fischi l’uscita dal campo.

8a g. Serie BKT: Bari-Como 1-1

Marcatori: 19’st Diaw (B), 22’st Bellemo (C)

Bari (4-3-2-1): Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Frabotta, Koutsupias (13’st Diaw), Maiello (28’st Maita, 35’st Benali)), Acampora, Aramu (35’st Bellomo), Sibilli (28’st Achik), Nasti

A disp.: Farroni, Matino, Zuzek, Edjouma, Pucino, Akpa-chukwu, Ricci

All. M. Mignani

Como (3-4-2-1): Semper, Curto, Chajia (20’st Gabrielloni), Cutrone (33’st Baselli), Odenthal, Nielsen, Da Cunha (9’st Bellemo), Ioannou (c) (33’st Verdi), Cassandro (20’st Vignali), Barba, Kone

A disp.: Vigorito, Sala, Solini, Blanco, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia

All. M. Longo

Arbitro: Sig. Giacomo Camplone (Pescara); assistenti: Sig. Damiano Di Iorio (VCO) e Sig. Mario Davide Arace (Lugo di Romagna). Quarto Ufficiale: Sig. Adolfo Baratta (Rossano). VAR: Gianluca Aureliano (Bologna), AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia)

Ammoniti: Nasti (B), Cassandro (C), Maiello (B), Gabrielloni (C), Di Cesare (B)

Espulsi: 6’st doppio giallo a Kone

Angoli: 6-4

Rec.: 3’pt; 6’st

Note: 21’pt annullato dopo controllo VAR gol a Nasti;

Stadio San Nicola; cielo sereno, 30°C, terreno in ottime condizioni; 16.377 spettatori (8.809 abbonati; 88 tifosi ospiti)

