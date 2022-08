TRANI – Buona la prima del Calice di San Lorenzo: la pioggia della prima serata non ha fermato la manifestazione organizzata dalla associazione Cibus Di Vinum tornata a Trani dopo i due anni di fermo per la pandemia, atteso dai cittadini ma anche da numerosi visitatori dalle città vicine e da tanti turisti presenti in Città. Fondamentale non solo la presenza di sommelier, ma di tanti giovani che fanno parte dell’associazione, formati per presentare e raccontare i vini proposti prima della degustazione, ad accompagnare l’assaggio con la descrizione delle caratteristiche dei prodotti e delle aziende produttrici. Oltre degustazioni enologiche grande successo anche per gli assaggi proposti da Terra di mare, Peschef e dai tarallini di Tentazioni pugliesi che accompagnavano il calice nella ormai classica sacca appesa al collo dei partecipanti, che hanno brindato anche accompagnati da un vero e proprio concerto del gruppo tranese “Gli zii di Milano”, con i quali si è cantato e ballato fino a tarda nottata.