Torna il campionato invernale Vela d’Altura ‘Città di Bari’

Torna a Bari il Campionato invernale Vela d’Altura “Città di Bari”. Tutti i dettagli della manifestazione velica per imbarcazioni di altura e minialtura, giunta quest’anno alla sua XXIII edizione, saranno presentati nel corso della conferenza stampa in programma nella Sala Giunta del Comune di Bari per mercoledì 25 gennaio alle ore 11.

La manifestazione sportiva, organizzata da Circolo Canottieri Sporting Club Barion, Circolo della Vela Bari, Lega Navale Italiana Bari, Circolo Nautico Il Maestrale, Circolo Nautico Bari e Cus Bari, riunisce i velisti baresi, e non solo, gode del patrocinio del Comune di Bari – assessorato allo Sport e della Federazione Italiana Vela, oltre che dell’importante supporto di Italia Yachts, MEDICOM Srl, Intempra, Banca Popolare Pugliese, Orazio Santoro e Obiettivo Mare, Meetingroom e The Perfect Cocktail. Media partner: Sportale. La XXIII edizione inizierà il 29 gennaio con la prima regata.

Alla presentazione parteciperanno:

– Pietro Petruzzelli, assessore allo Sport del Comune di Bari (in collegamento)

– Angelo Giliberto, presidente del Coni Puglia;

– Alberto La Tegola, presidente VIII Zona FIV;

– Gigi Bergamasco, componente del Comitato Organizzatore di Bari;

Alla conferenza saranno presenti anche alcuni rappresentanti degli altri circoli coinvolti come Umberto Piccolo, presidente del CN Il Maestrale; Vito Laforgia, presidente del Circolo Nautico di Bari; Antonio Prezioso, presidente del Cus Bari; Paolo Piergiovanni, vice presidente LNI – sezione Bari; Carlo Quaranta, direttore sportivo del CC Barion. E degli sponsor: Paolo Barracano per Intempra; Nicola De Gemmis per Medicom; Vito Mascoli per Obiettivo Mare e Orazio Santoro per Orazio Santoro.

