Mountain Bike: Trofeo XCO Terra delle Gravine a Laterza

Il Ciclo Team Laerte sta lavorando per la sesta edizione del Trofeo XCO Terra delle Gravine che il prossimo 12 febbraio, a Laterza, aprirà la stagione del fuoristrada in Puglia e in Italia.

La gara è di notevole rilevanza per la mountain bike nazionale giovanile che ha nel neonato circuito XCO Borbonica Cup un motivo in più per promuovere le potenzialità del movimento fuoristrada nelle regioni del Sud Italia e un incentivo agli atleti di misurarsi in un contesto di alto livello.

Come tradizione, il Trofeo XCO Terra delle Gravine ha il suo fulcro nell’area del Parco regionale Terra delle Gravine, tra la pineta Scivolizzo e la gravina di Laterza (tra i canyon più grandi d’Europa). Al suo interno saranno predisposti il percorso di 3 chilometri per gli esordienti e gli allievi (che concorreranno alla classifica della Borbonica Cup) e un altro anello portato a poco più di 4 chilometri di distanza solo per juniores, under 23, élite e amatori, in gara per il Challenge XCO Puglia.

“Abbiamo inserito la nostra gara in un contesto più ampio – spiega Angelo Turitto, presidente del Ciclo Team Laerte -, grazie a un circuito composto da tre gare nazionali e una top class regionale che compongono il mosaico della XCO Borbonica Cup. Nel 2022 abbiamo fatto la nostra gara nazionale nell’ambito di un circuito regionale, dando prestigio al Challenge XCO Puglia”.

”Ringraziamo Paolo Novaglio, Syria Magro e Michele Senatore, co-fondatori del circuito Borbonica Cup. Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Laterza, all’ente Parco, all’assessorato al turismo della Regione Puglia, nella persona dell’assessore Gianfranco Lopane, che ospiterà martedì 7 febbraio a Bari la conferenza stampa di presentazione del circuito nazionale XCO Borbonica Cup, dei circuiti regionali Challenge XCO Puglia e Challenge XCP Puglia, unitamente a quello in seno alle province di Brindisi e Lecce XCO Salento Race”.

Ringraziamo la struttura tecnica fuoristrada del comitato regionale FCI Puglia che ha indicato la nostra gara quale indicativa per gli atleti che vorranno partecipare alle prossime prove della Coppa Italia Giovanile. Un ultimo ringraziamento lo voglio porgere all’istituto alberghiero Mauro Perrone di Castellaneta e alla preside Vita Surico per la gestione del catering”.

Laterza è pronta ad accogliere atleti e rispettivi team provenienti da tutta Italia, certa di offrire un percorso all’altezza di una gara nazionale in un ambiente naturalistico unico nel suo genere.

Condividi su...



Linkedin

email