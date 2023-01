Ciclismo: Andria Bike in evidenza al ciclocross di Ascoli Piceno

Andria Bike più che mai in evidenza in questo scorcio finale di ciclocross agli sgoccioli, in trasferta nelle Marche al Ciclocross di Ascoli Piceno anche se in ranghi ridotti.

In una gara contraddistinta da un buon livello di partecipazione tra esordienti e allievi, in procinto di prepararsi per i campionati italiani di San Fior in Veneto in programma il prossimo fine settimana (cui l’Andria Bike figurerà tra le squadre partecipanti), a toccare gli onori della cronaca nella gara ascolana è stata Silvia Leonetti con il primato tra le donne esordienti.

In bacheca il quarto posto dell’esordiente secondo anno Alessandro Lamesta mentre l’allievo primo anno Michele Saccotelli si è attestato in settima posizione nella sua categoria.

La meticolosa preparazione dei ragazzi dell’Andria Bike toccherà l’apice con i tricolori di sabato 28 e domenica 29 gennaio a San Fior in cui sono certi di partecipare Michele Lorusso (esordienti primo anno), Alessandro Lamesta, Mattia Figliolia, Silvia Leonetti (esordienti secondo anno), Michele Saccotelli e Luigi Malcangi (allievi primo anno).

