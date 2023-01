Volley C/F: Aurora Brindisi corsara a Cutrofiano

L’Aurora Volley Brindisi continua la sua striscia positiva di risultati vincendo in trasferta per 3-0 il match che la vedeva opposta alla formazione del Cutrofiano Volley. La gara, giocatasi sabato 21 gennaio al Pala Cesari di Cutrofiano, era valevole per il tredicesimo turno del Campionato di Serie C.

Le atlete biancazzurre allenate da Coach Elio Quarta arrivano Al Pala Cesari con il morale altissimo dopo la vittoria di carattere ottenuta nello scorso turno di campionato ai danni della capolista Nardò, e puntano decisamente a portare a casa l’intera posta in palio per alimentare una classifica fattasi interessante.

La formazione di casa, che ricordiamo essere una squadra giovanile, giunge a questo appuntamento dopo un periodo altalenante con due sconfitte negli ultimi due turni giocati.

La compagine brindisina recupera in extremis la palleggiatrice Mollica e laterale Della Rocca entrambe alle prese con l’influenza, e si schiera in campo con Mollica al palleggio, Palumbo e Della Rocca laterali, Andreula e Galiulo al centro, De Toma opposto e Difronzo libero.

Cronaca della partita: Ottimo inizio delle brindisine che giocano la loro pallavolo in scioltezza, e con le avversarie che faticano ad opporsi concretamente scappano subito avanti portandosi sul 2-12 a metà set.

Complice qualche errore delle biancazzurre, Cutrofiano accorcia di qualche punto, ma senza creare seri grattacapi alle più esperte rivali. Sul finire del parziale il Coach biancazzurro opera qualche cambio in formazione mandando in campo De Maria al posto di una affaticata Della Rocca, e Mastrantonio per De Toma. La formazione brindisina gestisce bene il vantaggio e chiude il set a proprio favore con il punteggio di 11-25.

Secondo set che si rivela decisamente più equilibrato di quello precedente, con le giovani avversarie che prendono le misure all’attacco brindisino che adesso fa fatica a mettere la palla a terra. La squadra di casa si porta anche in vantaggio (8-5) sfruttando qualche errore delle avversarie e giocando con rinnovato entusiasmo.

Dopo un time-out le atlete brindisine rimettono velocemente le cose a posto grazie ad un ottimo turno in battuta di Galiulo che riporta la contesa in pareggio (9-9).

Le padrone di casa sentono addosso la pressione delle avversarie e, forse per il nervosismo, “regalano” qualche punto alle rivali con falli ed errori non forzati (11-16). Come nel primo set, Coach Quarta effettua qualche rotazione inserendo Maggio per De Toma e la giovane Fiore per Andreula. Cambia la formazione ma non la sostanza con le brindisine che, dopo aver spento l’entusiasmo delle avversarie, conquistano il set per 17-25.

Inizio di terzo set da incubo per Cutrofiano che a causa di qualche errore di troppo, soprattutto al servizio, va subito sotto (1-8). Brindisi approfitta dell’inaspettato regalo e gestisce saggiamente il vantaggio arrivando a metà set avanti di otto punti (8-16). Con il risultato saldamente in mano il Coach brindisino gestisce anche le in forze campo facendo rotare le atlete a sua diposizione, con le subentrate che svolgono un ottimo lavoro aiutando la squadra ad aggiudicarsi set (15-25) e match.

“Una buona gara dopo una settimana difficile dovuta all’influenza che ha colpito qualche nostra atleta” dichiara il Vicepresidente brindisino Daniele De Leonardis a fine gara “Contro una formazione giovane ma ricca di talento abbiamo gestito bene la partita mantenendo sempre alta la concentrazione. Durante la gara è stato necessario coinvolgere anche atlete che hanno giocato meno finora ma che hanno fornito un’ottima risposta.” conclude il dirigente.

Con questa partita si conclude il girone di andata, che sancisce la qualificazione della squadra brindisina alle “final eight” di Coppa Puglia che la vedranno opposta il prossimo fine settimana alla quotata formazione del Fenix Monopoli, seconda forza del girone A.

Cuore di Mamma Cutrofiano – Aurora Volley Brindisi 0-3 (11-25, 17-25, 15-25)

Cuore di Mamma Cutrofiano: Visciano 8, Panzetta, D’Urso L, Simone 2, Margherito 4, Farì 2, Altavilla 5, Carichino, Architetto, Brandi 2. All. A. Carratù.

Aurora Volley Brindisi: Palumbo K 10, Mollica 2, Andreula 13, Difronzo L1, De Toma 9, Della Rocca 3, Galiulo 10, De Maria 1, Maggio, Moro L2, Mastrantonio, Palmisano Romano, Fiore, Montanero. All. Quarta – Casalino.

