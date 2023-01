Tiziana Ferrario presenta in Salento ‘La bambina di Odessa’

prosegue il tour di presentazione del romanzo “ La bambina di Odessa. La battaglia di una madre, la promessa fatta a un figlio ” di Tiziana Ferrario (ChiareLettere). Nel suo nuovo libro, la giornalista, per anni volto noto del Tg1, inviata di politica estera e corrispondente da New York, racconta la vita straordinaria ma vera di, donna che ha lasciato un segno indelebile: madre, insegnante e testimone di un Novecento attraversato a testa alta. La nascita negli anni venti (da genitori italiani) in quella che oggi è ancora l’Ucraina, il ritorno in patria, la lotta partigiana, l’insegnamento a scuola, gli anni Settanta e poi il dolore più indicibile: la morte del figlio, ucciso esattamente, il, da un colpo di pistola sparato dalla polizia fuori dall’diprima di un’assemblea del. Il mini tour salentino prenderà il via con unl’autrice, dialogando con la giornalista, incontrerà le studentesse e gli studenti del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di; alle) sarà invece, con l’insegnante, neldiper un incontro promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione condi), infine, alladi, in collaborazione con, la giornalista sarà intervistata da, autrice e operatrice culturale. «Lungo la strada della vita si incontrano tante persone, alcune non lasciano alcun segno, altre ci prendono per mano e ci guidano per farci capire da che parte sta il male e per che cosa vale davvero la pena lottare», sottolinea. «Sono stata fortunata a incontrare Lydia Franceschi quando ero all’inizio del mio cammino nella vita. È stata un esempio. Non finirò mai di ringraziarla».