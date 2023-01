Fabio Mancini ha portato la Puglia alla Milano Men Fashion Week

Una sfilata evento in occasione della Milano Men Fashion Week 2023, che celebra sia la brillante carriera del super modello di fama internazionale, che un luogo iconico della città.

Durante la Milano Men Fashion Week 2023, uno degli eventi di quest’anno è stata la sfilata evento che ha omaggiato uno dei volti più iconici della moda uomo italiana nel mondo, il modello internazionale Fabio Mancini che ha portato la Puglia al centro di “A Tribute”.

Galleria Unione, luogo di transito a pochi passi da Piazza Duomo, domenica 15 gennaio è stata per la prima volta protagonista di un evento che ha reso omaggio a Fabio Mancini, l’iconico modello di Giorgio Armani, che vanta 15 anni di collaborazione con il re della moda. Più di 50 passerelle all’attivo, oltre a collaborazioni con grandi brand come Dolce & Gabbana, Damiani, Vivienne Westwood, Bulgari e tanti altri.

La galleria dove si è svolta la prestigiosa sfilata è stata allestita in modo elegante ed essenziale per enfatizzare l’evento, creando una vera a propria passerella immersiva. Le creazioni presentate sono state in totale quattordici, indossate da splendide modelle, a simboleggiare la brillante carriera di Fabio Mancini.

Per rendere questo momento unico e speciale è stata presentata anche la nuova cover del partner editoriale Luxury prêt-à-porter Magazine: il nuovo numero della rivista cartacea quadrimestrale avrà in copertina uno scatto realizzato nello studio di Igloo Studio Milano, dove ci sarà Fabio Mancini e un’intervista dedicata alla carriera del super modello e ai suoi progetti per il futuro, soprattutto alla sua visione del mondo contemporaneo della moda, e non solo.

Fabio Mancini ha deciso, da circa un anno e mezzo, di mettersi al servizio dei giovani: con il suo ultimo progetto gira tra le scuole di tutta Italia per raccontare la sua storia, ma soprattutto le sue debolezze e le difficoltà: un modo per spronare i giovani a inseguire i propri sogni, nonostante tutto; per questo, il modello, dopo l’ultimo evento tributo, si dedicherà anima e corpo al suo impegno sociale.

Fabio Mancini è innamorato della Puglia, trascorre molti giorni dell’anno nella cittadina di Castellaneta, dove è nato suo padre e dove vivono il nonno e gli zii.