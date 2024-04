Chiude il Demetra: finisce un’epoca della vita notturna di Bari

Dopo 27 anni di intensa attività, il celebre locale Demetra di in via Giovene chiude le sue porte, segnando la fine di un’epoca nell’ambiente notturno della città. In un’intervista a Telebari, Piero Caputo, il proprietario, rivela con un misto di orgoglio e amarezza i motivi dietro questa decisione. “La vita notturna ti logora e porta con sé situazioni belle e brutte. Dopo tanto tempo arriva il momento in cui non si possono più sopportare le difficoltà. Adesso, con 27 anni alle spalle, ho deciso di chiudere. La movida è cambiata, purtroppo, per il peggio”.

Negli ultimi tempi, la cronaca cittadina è stata segnata da episodi legati alla deteriorata qualità della vita notturna, con numerosi reclami da parte dei gestori dei locali. Dalle baby gang che disturbano i coetanei, alle risse sia dentro che fuori dai locali, si sono registrati anche casi di violenza armata per motivi futili.

Il titolare del Demetra preferisce non entrare nei dettagli di questi episodi, ma ha già deciso il suo futuro. “Litigi sono sempre accaduti, ma ora voglio una vita più tranquilla, dormendo di notte e lavorando di giorno”, commenta Caputo.

Il locale è chiuso da una settimana e l’attività è stata messa in vendita con l’intenzione di avviare un nuovo progetto diurno. “Ho dato a me stesso una scadenza per vendere e avviare questo nuovo progetto, ma se non dovesse funzionare, cercherò un lavoro per andare avanti. Ho quasi 53 anni e voglio riprendermi la mia vita”, conclude Piero Caputo.

