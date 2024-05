Basket C/M, playoff: ultimo atto Canusium-Molfetta, chi vince va in finale

Play-off, gara-3 Canusium-Molfetta. Come una finale, per una finale. La partita fra la prima e la quarta classificata del campionato regionale di Serie C unica deve avere un vincitore, ora ci penserà gara-3 a rompere l’equilibrio regnante tra la capolista Canusium e Pallacanestro Molfetta.

I rossoblu si erano illusi che vincendo gara -1 (90-63 il risultato finale) avessero messo la semifinale play-off per il salto in Serie B interregionale sui binari giusti, ma il successo del sodalizio molfettese di Solimini (79-75) in gara-2 ha rimesso tutto in discussione.

«L’arma vincente di giovedì sera è stata la fiducia – ha detto nel pre-gara Andrea Chiriatti -. Non siamo quelli di gara-1, a volte si commettono errori, ma in gara-1 non eravamo uniti. Abbiamo dimostrato di volere giocare insieme e di difendere, abbiamo delle individualità importanti, ma la difesa è la nostra forza sin da settembre».

Molfetta a Trinitapoli. Terza gara in sette giorni per il team di coach Gesmundo, che in gara-3 affronterà per la quinta volta un quintetto, quello di Canosa in Puglia, che s’è rivelato un’autentica bestia nera per i biancorossi: Canusium, infatti, ha vinto in regular season all’andata (86-80) e anche al ritorno, 80-84, imponendosi con un eloquente +27 anche nella partita che ha inaugurato la serie.

Quella di domenica sera, come detto, sarà la terza gara in sette giorni per entrambe le squadre che la Pavimaro sta preparando in queste poche ore: “Di sicuro recuperando le energie: i minutaggi sono stati elevati nel corso di gara-2 anche a causa di problemi di falli di alcuni – ha aggiunto Chiriatti -. Rispetto tantissimo Canusium, che ha meritato di arrivare prima in classifica, ma penso che il nostro peggior nemico siamo noi stessi. È una fortuna giocare partite come quella di domenica, in tanti, secondo me, vorrebbero esserci e questo va onorato». L’appuntamento con gara-3 è per domenica 5 maggio al PalaPertini di Trinitapoli alle ore 19.00.

