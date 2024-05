Basket B/M, Lions Bisceglie: match point per la salvezza

L’ultimo tassello per completare il puzzle. La Biotec Bisceglie cercherà di metterlo subito, vincendo anche la terza partita del primo turno dei playout di Serie B Nazionale Old Wild West con Vicenza.

Domenica 5 maggio, sul parquet del palasport berico, la formazione allenata da Agostino Origlio andrà a caccia del 3-0. Palla a due fissata per le ore 17:30, con la possibilità per i tifosi biscegliesi di seguire insieme la partita attraverso la diretta streaming di Lnp Pass nel consueto ritrovo al PalaDolmen (ingresso dal lato atleti).

LIONS BISCEGLIE. Un’atmosfera di grande fiducia e consapevolezza ha caratterizzato l’unico allenamento svolto dai Lions venerdì pomeriggio (giovedì è stato concesso riposo assoluto per consentire il massimo recupero delle energie).

Giocatori, staff tecnico e accompagnatori della Biotec sono partiti sabato mattina dall’aeroporto di Bari grazie al supporto logistico offerto da Unione Calcio Bisceglie s Scuola calcio Yab Bisceglie, che hanno gentilmente messo a disposizione i loro mezzi. Il gruppo è sbarcato a Verona per poi dirigersi verso Vicenza.

La riserva sull’impiego di Stefano Rubinetti sarà sciolta nelle ore precedenti l’incontro mentre Milos Divac e Simone Turin sembrano aver smaltito completamente i postumi dell’influenza.

PREGARA DI COACH ORIGLIO. ”Andiamo a Vicenza con il chiaro intento di chiudere i conti. Sarà importante approcciare al meglio gara3. In queste partite non bisogna essere per forza belli ma pratici e concreti, con l’obiettivo di vincere la serie».

GLI AVVERSARI. La squadra guidata da coach Ghirelli, oltre al lungodegente Ambrosetti fermo da metà marzo, potrebbe non disporre del capitano Stefano Cernivani, uscito per infortunio al ginocchio nelle fasi iniziali di gara2. Ristabilito, invece, il playmaker Valerio Cucchiaro caduto malamente battendo la testa nel finale della sfida in un’azione nella quale ha subìto una stoppata da Touré.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO. Il match sarà arbitrato da Mauro Davide Barbieri di Roma ed Emanuela Tommasi di Veroli (Frosinone). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Tommaso Giandon di Ormelle (segnapunti), Nicola De Ambrosi di Venezia (cronometrista) e Danny Martella di Padova (addetto ai 24”).

COPERTURA MEDIA. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:25 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com).

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights, interviste e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

