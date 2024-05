Basket B/Int: Virtus Molfetta si gioca la promozione ai playoff

Fervono i preparativi in casa Virus in vista dell’esordio nell’ultima fase di questa lunghissima ed entusiasmante stagione. La DAI Optical Virtus Basket Molfetta si appresta a disputare i playoff promozione che nella final eight la vedrà opposta alla Pallacanestro Sala Consilina.

In questa fase, i biancoazzurri rappresenteranno la Puglia essendo l’unico team pugliese ad aver avuto accesso ai playoff promozione. Dopo il quarto posto ottenuto nei Play-in Gold, il team allenato da coach Carolillo è pronto a scontarsi contro le migliori compagini del sud Italia, protagoniste delcampionato in Serie B Interregionale.

Dopo una stagione disputata praticamente sempre ai vertici delle classifiche, per i biancoazzurri non ci sono più da fare calcoli per sognare la B Nazionale. Un riferimento doveroso va fatto alla formula studiata dalla FIP che decreterà la squadra vincitrice dei playoff, la stessa che salirà in Serie B Nazionale la prossima stagione. Come sottolineato, sono 8 le squadre ammesse ai quarti di finale: oltre alla Virtus Molfetta e alla Pallacanestro Sala Consilina, il tabellone include Ragusa, Orlandina, Salerno, Messina, Milazzo e Reggio Calabria. La vincitrice tra Virtus Molfetta e Sala Consilina se la vedrà in semifinale con la vincente tra Messina ed Orlandina.

Per via di un miglior piazzamento in classifica, la DAI Optical Virtus Basket Molfetta affronterà Pallacanestro Sala Consilina al Pala Poli in Gara 1 con palla a due fissata per mercoledì 8 maggio alle ore 20,30; Gara 2 si terrà invece domenica 12 maggio alle ore 18 a Sala Consilina per un ritorno al Pala Poli di Molfetta nell’eventuale Gara 3 programmata (solo in caso di parità nelle prime due sfide) il 15 maggio alle ore 20.30.

Quasi due settimane di stop per i biancoazzurri dopo l’ultimo match disputato a Capo d’Orlando. A parlare dello stato di salute della squadra e delle sue ambizioni è stato il DS Mauro Lot. «Dopo lo stop di queste settimane ripartiremo da Sala Consilina – ha affermato -: ci stiamo preparando a una serie di sfide molto complicate contro una delle squadre meglio costruite, pur in assenza di Alberto Triassi, fuori per infortunio. Le difficoltà le si vedranno sin dal primo match, che dobbiamo riuscire a far nostro. Dopo le ultime due sconfitte non ci siamo buttati giù perché siamo andati molti vicini al primo posto. Basti pensare che a Capo d’Orlando siamo andati sotto di 23 punti e a qualche minuto dalla fine eravamo addirittura in vantaggio di 3 punti. Questo significa che possiamo giocarcela con tutti”, ha concluso Lor.

Sarà importante partire con una vittoria già mercoledì 8 maggio in Gara 1: la squadra avrà bisogno di tutto l’apporto del pubblico. Per l’occasione e per chiedere ai tifosi un importante sostegno, la società ha previsto una Giornata Pro Virtus. “E’ il momento di rispondere alla chiamata e mostrare tutti il nostro impegno incondizionato – è quanto si legge in uno stralcio della lettera scritta dalla Virtus ai suoi tifosi e pubblicata interamente sui canali social della società -. Ogni grido, ogni applauso, ogni battito di mani conta. Ora, più che mai, i nostri ragazzi hanno bisogno del calore e del supporto di tutti per continuare questa straordinaria corsa verso la Serie B Nazionale”.

Nella giornata Pro Virtus, gli abbonamenti e gli accrediti non saranno validi. Sarà possibile accedere al Pala Poli per assistere a Gara 1 contro Sala Consilina previo acquisto di biglietto al costo di 5 euro. La gratuità sarà confermata unicamente agli under 14. L’acquisto del biglietto di ingresso darà diritto alla partecipazione dell’estrazione di premi del merchandising ufficiale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author