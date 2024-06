Tennis, Wta 125 di Bari: Lucia Bronzetti eliminata a sorpresa

La prima sorpresa del Wta 125 di Bari non sorride ai colori italiani. Lucia Bronzetti, testa di serie numero 2 del torneo internazionale, è stata eliminata al primo turno dall’ucraina Anastasiya Soboleva al termine di una partita (7/5, 6/2) in cui non ha brillato nonostante il supporto del pubblico barese.

A tenere alto il tricolore ci pensa Martina Trevisan (tds n. 5) che supera in due set (6/3, 7/6) la lituana Justina Mikulskyte, nell’ultimo match della seconda giornata dell’Open delle Puglie “Trofeo Lapietra”. Sorride anche l’americana Ann Li che supera (6/1, 6/4) la bulgara Isabella Shinikova.

I campi in terra rossa del Circolo Tennis di via Martinez, non portano bene a Giorgia Pedone, sconfitta in 3 set (6/2, 5/7, 5/7) dall’ungherese Panna Udvardy. Stesso destino per Martina Colmegna, che si è arresa all’ucraina Katarina Zavatska con il punteggio di 6/2, 6/4.

Il programma di mercoledì 5 giugno, vedrà nuovamente in campo, la numero uno del tabellone principale: l’argentina Nadia Podoroska sfiderà l’americana Louisa Chirico nel match serale previsto alle ore 20.

Da seguire anche il match tra la vincitrice della passata edizione, Tamara Zidansek, e la turca Ipek Oz. Unica italiana in campo sarà Beatrice Ricci, che se la vedrà con la cinese Xiaodi You. Anche domani, l’ingresso ai campi di gioco sarà gratuito.

