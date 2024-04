Tennis, Open Barletta: subito fuori il georgiano Bashilasvili

I verdetti della prima giornata dell’Open di Barletta non sono favorevoli al giocatore più atteso del torneo: fuori al primo turno il 32enne georgiano Nikoloz Bashilasvili, ex numero 16 al mondo. In compenso, festeggiano quattro italiani che proseguono la loro avventura al challenger Atp.

Bashilasvili ha abbandonato il match per infortunio al secondo set, lasciando la vittoria all’italiano Samuel Vincent Ruggeri: il georgiano aveva già perso il primo 2/6 e ha lasciato il secondo sul 3/5.

L’argentino naturalizzato italiano, Franco Agamenone (testa di serie numero 6 del seeding), si è aggiudicato il derby tricolore con Marcello Serafini in tre set (7/5, 2/6, 6/4).

Il polacco Maks Kasnikowski ha avuto la meglio su Giovanni Oradini (6/4, 7/5). Sorride Enrico Dalla Valle che ha superato il canadese Steven Diez (2-6,6/0,6/3).

Bene anche Jacopo Berrettini che ha chiuso la giornata di Pasquetta al circolol tennis “Hugo Simmen”, superando in due durissimi set (7/6, 7/5) il taiwanese Chun-Hsin Tseng.

“Finalmente comincio a raccogliere il frutto di due anni di sacrifici – ha commentato lo stesso Berrettini -: lavorato tanto disputando pochi tornei. Non è stato semplice perché i due set sono stati molto combattuti, ma ho tenuto testa all’avversario, avendo la meglio nei momenti più importanti del match”.

Programma intenso per la giornata di martedì 2 aprile, con 12 partite previste sui tre campi in terra rossa della struttura barlettana. Sul centrale, attese le prime due teste di serie del torneo: il francese Harold Mayot, che sfiderà il russo Kirill Kivattsev, e il bielorusso Damir Dzumhur, il quale se la vedrà con il rumeno Marius Copil. Si comincia alle 10.00 con l’italiano Stefano Travaglia che affronterà il rumeno Filip Cristian Jianu.

