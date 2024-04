Futsal B/M, Bernalda: presidente Plati, ‘Pronti per il rush finale’

La pausa forzata del campionato per le Final Eight di Coppa Italia ha permesso al Bernalda Futsal di ricaricare le batterie in vista del rush finale in campionato. Alfredo Plati, presidente del club bernaldese, fa il punto: “La vittoria nel derby con il Senise ha concluso un filotto di partite positive con 4 vittorie consecutive che ci consentono di pensare ad altri obiettivi e adesso in queste due gare che ci rimangono puntiamo a conquistare più punti possibili e alla fine tireremo le somme”.

L’obiettivo minimo della salvezza è stato raggiunto proprio grazie alle vittorie nelle ultime gare che hanno certificato il buono stato di salute dei ragazzi di mister Volpini: “La salvezza è stata raggiunta con largo anticipo e chiaramente siamo contenti per il lavoro dei ragazzi, del Mister e di tutto lo staff tecnico”.

Per quanto riguarda la pausa del torneo, il presidente non ha dubbi: “E’ stata positiva per recuperare le forze e tirare il fiato, ora i ragazzi si stanno allenando al meglio per il rush finale”.

Adesso il Bernalda Futsal alla ripresa del campionato, prevista per sabato prossimo, andrà in trasferta sul proibitivo campo della Diaz Bisceglie, attualmente seconda in classifica e in piena lotta per il primato con l’Acri: “Sarà durissima a Bisceglie se riusciremo a conquistare un risultato positivo lì, cercheremo di chiudere al meglio il torneo in casa contro il Castellana. L’obiettivo è quello di ottenere il bottino pieno nelle ultime due gare e alla fine tireremo le somme”, conclude Plati.

