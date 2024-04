Pesi, Giulia Imperio: qualificazione olimpica per Parigi ancora in dubbio

Giulia Imperio, consapevole di dover dare il meglio di sé per cercare di entrare nel ranking olimpico, è stata protagonista di una intensa prova di strappo alla Coppa del Mondo di Phuket, entrando subito con 85, la stessa misura sollevata a Doha.

Dopo i primi due tentativi, in cui il bilanciere è finito dietro le spalle con il braccio sinistro piegato, con un prova di carattere la grottagliese è salita sulla pedana per il terzo tentativo riuscendo a tirarlo su.

Anche nello slancio Giulia era consapevole di dover dare il tutto per migliorare i 100 kg sollevati al Grand Prix di dicembre: per lei, tre tentativi a 104 purtroppo non completati.

I kg di Giulia Imperio nel ranking olimpico restano 185: ora bisognerà aspettare il 24 maggio, giorno dell’uscita ufficiale del ranking, per il verdetto definitivo sulla qualificazione di Parigi.

