Sinner trionfa a Miami ed è il nuovo numero 2 del mondo

Jannik Sinner trionfa al Masters 1000 di Miami battendo in finale il bulgaro Dimitrov in due set con un netto 6-3, 6-1, in un’ora e dodici minuti di gioco. L’incontro, tenutosi all’Hard Rock Café Stadium, è stato dominato dal giocatore altoatesino, che ha mostrato una performance straordinaria rispondendo con colpi vincenti e spettacolari.

Con questa vittoria, Sinner ha aggiunto un altro successo al suo palmares, portando a 13 il numero di finali vinte su 17 disputate nel circuito. Uh risultato che gli ha permette di scalare ancora la classifica ATP, sorpassando Alcaraz e conquistando la posizione di numero 2 al mondo.

