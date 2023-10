Team Altamura, Giacomarro: “Dovevamo essere più cattivi, vittoria meritata”

Domenico Giacomarro, allenatore della Team Altamura, analizza così il successo conquistato dalla sua squadra nel derby della Murgia con il Gravina: “Alla fine certe partite poi le pareggi pure ed è un peccato perché quando hai tutte queste occasioni per chiudere la partita devi essere più cattivo. Questa è stata la mancanza, per il resto siamo stati superiori in lungo e in largo agli avversari e abbiamo meritato la vittoria. Abbiamo dominato, eravamo in palla e concentrati e nelle difficoltà siamo stati bravi a reggere l’urto. Loro si sono innervositi e lo abbiamo visto con le due espulsioni nel finale”.

Occhi a questo punto rivolti sul prossimo big match con la Fidelis Andria: “E’ una squadra che è scesa dalla Lega Pro, è una partita con tanti valori. Cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi, ma ora ci godiamo la vittoria nel derby. Ci penseremo da martedì”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp