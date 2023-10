Gravina, Catalano: “Dato più del 100%, un peccato non averla pareggiata”

Raimondo Catalano, allenatore del Gravina, commenta la sconfitta rimediata nel derby della Murgia contro la Team Altamura. Queste le sue parole ai nostri microfoni:

“Abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una grande squadra, costruita per altri obiettivi rispetto ai nostri. Dobbiamo essere contenti della partita che abbiamo fatto, ci avevano chiesto di dare il 100%, penso che abbiamo dato più del 100%. Il nervosismo finale è proprio figlio del voler andare oltre i propri limiti. Abbiamo costruito tanto, potevamo pareggiarla, è un peccato che non lo abbiamo fatto. Dispiace soprattutto per la tanta gente di Gravina che è venuta a vederci, ma i primi a essere arrabbiati per il non risultato siamo noi. Abbiamo accettato gli applausi, ma anche qualche fischio. Avremo molte occasioni per portare a casa risultati positivi, anche se il calendario non ci aiuta”.

