Benevento, Andreoletti: “Punto prezioso. A Cerignola vinceranno in pochi”

CERIGNOLA – Il Benevento ferma la propria corsa pareggiando a Cerignola. Il tecnico campano Matteo Andreoletti, ai nostri microfoni, si è rivelato contento di questo risultato: “Tutto sommato lo 0-0 è stato un risultato corretto. Nel primo tempo abbiamo fraseggiato bene peccando un po’ negli ultimi metri ma facendo comunque una prestazione di ottima fattura. Nella ripresa è uscita tutta la qualità del Cerignola che, non a caso, è ancora imbattuto. Ci siamo abbassati ma non c’è nulla da stupirsi, loro sono una squadra importante, in questo campionato bisogna avere l’umiltà quando non si ha la possibilità di fare una gara offensiva. Ci hanno messo in grande difficoltà, siamo stati bravi a non prendere gol. È un punto guadagnato, il ‘Monterisi’ è un ambiente caldissimo, vinceranno poche squadre. Quando non si può vincere non si deve perdere, il pareggio ce lo teniamo stretto”.

