Cerignola, Tisci: “Avremmo meritato di vincere. Pareggi? Contento delle prestazioni”

CERIGNOLA – Il Cerignola pareggia ancora al termine di una partita ben giocata contro il Benevento. Queste le dichiarazioni di Ivan Tisci ai nostri microfoni: “Una buona gara, soprattutto nella ripresa. Il Benevento è una squadra di valore ma alla lunga siamo venuti fuori, abbiamo creato molto ma è venuto fuori l’ennesimo pareggio. Per tanti può essere un risultato negativo ma la determinazione e l’intensità dei ragazzi mi rassicurano. Vincendo non avremmo rubato nulla, loro hanno avuto delle situazioni pericolose nel primo tempo ma sono dispiaciuto perchè avremmo potuto portare a casa la vittoria. Tanti pareggi? Bisogna saper leggere i dati, siamo imbattuti e non prendiamo gol da diverse gare. Guardo il bicchiere mezzo pieno e sono contento, la squadra cresce e se la gioca con tutti. La strada è questa, miglioriamo di settimana in settimana”.

