Eccellenza/B: Delgado implacabile, Novoli espugna Ginosa

Un Ginosa sprecone cade tra le “mura amiche” al cospetto di un Novoli ben messo in campo che sfrutta al meglio due regali della retroguardia ginosina per portare a casa il bottino pieno.

L’approccio alla gara non è dei migliori per i ragazzi del tecnico Passariello e lo si avverte già dopo appena tre giri di lancette quando Chiochia, per anticipare Meite, tocca il pallone con la punta del piede verso Pizzaleo il quale blocca la sfera tra le mani: per il direttore di gara è punizione indiretta a due in area, tra lo stupore generale: Delgado ringrazia e trasforma in rete il calcio piazzato.

La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare e al 18’ Richella serve Genchi al limite il cui tiro a giro, di prima intenzione, trova Bibba in vena di prodezze. Il Ginosa preme e al 21’ Patronelli entra dalla sinistra in area e viene steso da un difensore: Bonavita indica il dischetto tra le proteste veementi degli ospiti, ma bomber Genchi, dagli undici metri, opta per la conclusione di potenza e la sfera che sorvola la traversa sciupando la ghiotta chance del pari.

Il pareggio, però, è solo rimandato e giunge al 27’ quando Gatto inserisce il turbo sulla fascia sinistra e taglia l’area con un traversone velenoso raccolto sul secondo palo da Verdano che calcia a botta sicura, Bibba compie un miracolo e sul tap-in lo stesso numero sette biancazzurro deposita nel sacco.

Il Novoli sembra alle corde, ma sul finire della prima frazione approfitta di un altro regalo della retroguardia ginosina: Chiochia, con troppa sufficienza, effettua un retropassaggio corto e pericoloso verso Pizzaleo sul quale si avventa Delgado che vince un fortunoso rimpallo e insacca nella porta sguarnita, nonostante il tentativo di Chiochia di rimediare alla “frittata”.

La ripresa vede un Ginosa determinato alla ricerca del pari e forse della “remuntada”, ma sciupa diverse occasioni mancando di “cinismo” in fase realizzativa. Al 17’, sugli sviluppi di un angolo, Bibba esce a vuoto e Genchi, sottoporta, alza la mira incredibilmente. I padroni di casa insistono e al 29’ Genchi pennella in area un assist delizioso per il neo entrato Lovecchio che conclude da distanza ravvicinata con la sfera che termina a lato di un soffio.

Gli ospiti si vedono solo al 40’ quando Garnica, ben lanciato in profondità su azione di rimessa, viene stoppato sul tiro da un immenso Pizzaleo che evita il peggio. I minuti finali vedono un Ginosa arrembante che però non riesce a trovare la via della rete.

Alla fine una sconfitta che fa male per come è maturata e dalla quale bisogna subito ripartire per rialzare la testa ed invertire il “trend” negativo (un punto nelle ultime tre gare è un bottino veramente magro). Prossimo impegno per il Ginosa domenica in trasferta sul neutro di Otranto contro il Maglie, con l’obiettivo di conquistare il massimo risultato utile risalire in classifica.

GINOSA-NOVOLI 1–2

RETI: pt 3’ e 41’ Delgado (N), 27’ Verdano (G).

GINOSA: Pizzaleo, Cimmarusti (24’ st Fede), Patronelli (31’ st Hysaj), Partipilo, Chiochia, Pinto, Verdano, Camporeale, Genchi, Richella (24’ st Lovecchio), Gatto. Panchina: Casamassima, Labarile, Pugliese, De Palma, Gallitelli, Di Anna. All. Passariello

NOVOLI: Bibba, D’Andria, Giannotti, Trofo, Jammeh, Gomez, Meite (15’ st An. Marchionna), De Blasi, Delgado, Romano (37’ st Fallo), Garnica. Panchina: Al. Marchionna, Pezzuto, Quarta, Faggiano, Lorenzo, Campilongo, Tarantino. All. Manco

ARBITRO: Michele Bonavita di Foggia. Assistenti: Francesco Di Muzio e Andrea Rizzi di Foggia.

Ammoniti: Chiochia, Pinto e Richella (G), Bibba, Trofo e Jammeh (N).

Espulso: al 39’ st Pinto (G) per somma di ammonizioni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp