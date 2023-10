Eccellenza/B: Otranto trova la prima vittoria all’ultimo respiro

Voglia e un po’ di fortuna portano la prima vittoria in campionato. Otranto scaccia i fantasmi di un inizio di stagione complicato, batte all’ultimo respiro un ottimo Arboris Belli e porta a casa il bottino pieno. Finisce 3-2 per i locali allenati da Graziano Tartaglia, risultato che matura al termine di un match dalle continue emozioni deciso sui titoli di coda.

L’undici salentino del presidente Giovanni Mazzeo scende in campo la difesa a tre composta dal 2004 Liquori, il recuperato capitan Mariano e Signore. Sugli esterni di centrocampo operano Plevi e Vigliotti, ottima la prova di quest’ultimo a sinistra, in mediana Valentini e Medaglia, con il tridente che mette insieme Tourè, Trovè e Gallo.

Pronti via e sono i gialloverdi ospiti a trovare in vantaggio: palla in verticale sul versante di destra dell’area di rigore, a centro area è pronto per il tocco vincente Ferrante. L’Otranto accusa il colpo, ma con il passare dei minuti cerca di risalire la china. Al 22’ Trovè imbecca sulla sinistra Tourè, l’attaccante calcia in diagonale ma manca il bersaglio.

Attorno alla mezz’ora sale la pressione dei biancazzurri che collezionano una serie di calci dalla bandierina mettendo in apprensione la difesa ospite, però gli avanti locali non trovano il guizzo vincente. Il pareggio è nell’aria e arriva al 36’: dalla corsia mancina Tourè trova il filtrante giusto per Vigliotti, diagonale vincente e 1-1 meritato.

La ripresa vede l’Arboris Belli salire di tono, aiutato anche dal vento che soffia alle spalle. I gialloverdi, guidati in panchina dal tecnico Marasciulo, prendono campo anche se la sequela di corner non porta a nulla per Forbes e soci.

L’Otranto tiene botta e ha il merito di trovare il vantaggio. Trovè tiene palla al centro dell’area di rigore e subisce il contatto falloso di un avversario: l’arbitro assegna il rigore, Gallo trasforma con freddezza. Corre il 17’. Il vantaggio biancazzurro dura però una manciata di minuti, Salvi sigla il 2-2 già al 20’.

Nel finale di match, il team barese spinge ma il fortino idruntino tiene. Villani imbecca una prima volta Tourè, l’attaccante si allarga sulla destra e calcia fuori.

L’azione si ripete al 49’, ma stavolta il numero 11 salta il portiere e deposita in porta. È il gol che scaccia le paure e consegna la vittoria agli adriatici. Otranto sale così a quota quattro in classifica e domenica prossima in cartellone la gara in casa dell’Ostuni.

OTRANTO-ARBORIS BELLI 3-2

RETI: 5’pt Ferrante (A), 36’Vigliotti (O); 17’st Gallo (r) (O), 20’Salvi (A), 49’Tourè (O).

OTRANTO: Caroppo, Vigliotti, Plevi (8’st Angelini), Medaglia, Signore, Liquori, Valentini (42’st Rollo), Mariano (K), Trovè (40’st Nicolazzo), Gallo (25’st Villani), Tourè. Panchina: Melito, Aprile, Murrone, Rollo, Cortese. All. Tartaglia.

ARBORIS BELLI: Menegatti, Serafino, Scattarelli, Laguardia (15’st Chiarella), Arribillaga, Urbano, Salvi, Legari, Fernandez, Ferrante, Gomes Forbes (37’st Pisano). Panchina: Pellegrini, Simeone, Dimola, Lella, Pipoli, Amodio, Longo. All. Marasciulo.

ARBITRO: Mario Cantoro di Brindisi. ASSISTENTI: Andrea Maizzi di Lecce e Luca De Gaetanis di Brindisi.

AMMONITI: Legari (A); Signore (O), Terrafino (A), Mariano (O).

NOTE: angoli 6-10. Recuperi: 2’pt; 4’st.

