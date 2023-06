Taranto: Spaccia davanti a un circolo, arrestato

I Falchi della Squadra Mobile, durante le loro attività di controllo quotidiane, hanno notato un movimento insolito vicino a un circolo privato situato nei pressi di Piazza Democrate. Ha destato particolare sospetto la presenza di un giovane che incontrava con frequenza tossicodipendenti soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Un primo controllo nella zona circostante Piazzale Democrate e il circolo privato, di fronte al quale il sospettato era stato visto più volte, non ha dato i risultati sperati. Successivamente, una perquisizione nella casa del presunto spacciatore ha permesso di recuperare circa 50 grammi di hashish, nascosti in una cassettiera, insieme agli strumenti necessari per il confezionamento della droga in dosi.

Inoltre, all’interno di una vetrinetta nella camera da letto, gli agenti hanno trovato 9.000 euro in banconote, presumibilmente il provento delle sue attività illegali di spaccio.

Trasmettendo gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il soggetto è stato arrestato perché ritenuto il presunto responsabile della detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle e gli sono state imposte le restrizioni degli arresti domiciliari.

