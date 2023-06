L’annuncio del Ministro Schillaci a Manduria: “Fascicolo digitale sanitario, c’è ok Garante privacy”

“Il garante della privacy finalmente ha dato ok all’introduzione del fascicolo sanitario digitale ed è un passo importante visto che i precedenti governi non lo avevano ottenuto”. È l’annuncio fatto dal Ministro della Salute Orazio Schillaci nel corso di ‘Forum in Masseria’, l’evento ideato da Bruno Vespa in corso di svolgimento a Manduria.

