Taranto, Sorrento in pressing su Antonio Matera

Il Sorrento si è fatto avanti per Antonio Matera, centrocampista arrivato in maglia rossoblù nel mercato di gennaio. I prossimi giorni saranno determinati per capire se la compagine campana affonderà il colpo sul mediano sotto contratto con il Taranto fino a giugno 2025.

