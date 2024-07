Eccellenza, il Molfetta annuncia tre nuovi acquisti

Il Molfetta ha ufficializzato l’acquisto di tre nuovi giocatori per la prossima stagione sportiva, puntando su esperienza e giovani talenti per rafforzare il proprio organico.

Matteo Colangione, difensore centrale classe 1987 originario di San Giovanni Rotondo (Fg), è il primo dei nuovi acquisti. Con una carriera di rilievo nei campionati dilettantistici, in particolare in Eccellenza e Serie D, e un passato in Lega Pro, Colangione porta con sé una notevole esperienza. La sua carriera è stata segnata dalla lunga militanza con l’Audace Cerignola, con cui ha partecipato a cinque campionati di Eccellenza e uno di Lega Pro. Negli ultimi anni ha giocato per diverse squadre pugliesi di Eccellenza, distinguendosi per le sue prestazioni. Il suo arrivo rappresenta un colpo significativo per il reparto difensivo della Molfetta Calcio.

Emanuele Maggese, centrocampista classe 2003 di Guidonia (Rm), è il secondo rinforzo biancorosso. Cresciuto nelle giovanili della Lodigiani e poi nella Primavera della Viterbese, Maggese si è già fatto notare a livello senior con la Polisportiva Favl Cimini e il Sora. La sua versatilità, che gli permette di giocare sia come mezzala che come esterno offensivo, lo rende un’aggiunta preziosa per la squadra. Maggese ha firmato il contratto ed è pronto a unirsi al ritiro precampionato.

Infine, Ciro Guadagni, attaccante classe 2001 con esperienza come esterno e trequartista, arriva dal settore giovanile del Napoli, dove ha partecipato alla Youth League. Dopo aver giocato in Eccellenza campana e Serie D con diverse squadre, tra cui Casoria, Virtus Volla, Portici e Sorrento, Guadagni ha militato lo scorso anno nel Nola. Con le sue abilità offensive, sarà una pedina fondamentale nello schema di gioco di mister Carbone.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author