Andrea Grammatica nuovo DS del Team Altamura

Il Team Altamura dà ufficialmente il via alla stagione 2024/25 con l’arrivo del nuovo Direttore Sportivo, Andrea Grammatica. Originario di Genova e nato nel 1978, Grammatica vanta oltre 15 anni di esperienza nel mondo del calcio, avendo collaborato con club prestigiosi come Virtus Entella, Spezia, Reggiana, Spal e Siena. Nell’ultima stagione, ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo al Ravenna in Serie D.

