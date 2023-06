Taranto: Sit in protesta per licenziamenti Carlo Fiorino Hospital

Fials e Ugl Salute di Taranto hanno programmato per venerdì 9 giugno, dalle 10 alle 12, un’azione di protesta nella zona antistante la casa di cura Santa Rita contro la decisione del “Carlo Fiorino Hospital” di esternalizzare il servizio cucina, che ha causato il licenziamento di 4 dipendenti.

“Abbiamo ripetutamente richiesto la riassegnazione dei lavoratori ad altre mansioni – dichiarano in modo congiunto i segretari provinciali di Fials, Emiliano Messina, e Ugl Salute, Errica Telma -, ma non siamo mai stati ascoltati. Le aziende sanitarie private continuano a ottenere profitti utilizzando le risorse del sistema sanitario nazionale, ovvero denaro pubblico. Per questo motivo, ci aspettiamo un’attenzione particolare nei confronti dei lavoratori, che rappresentano il bene primario di un’azienda”.

