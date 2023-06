Lizzano: Denunciato dalla moglie, arrestato per maltrattamenti

Un sessantenne di Lizzano (Taranto) è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. A denunciarlo è stata la moglie, presentatasi in caserma stanca degli “abusi prolungati” che l’uomo avrebbe commesso negli ultimi anni, creando all’interno della famiglia “un clima di sofferenza e oppressione insostenibile”. Dopo aver ascoltato la vittima, i Carabinieri hanno condotto le indagini per ricostruire i comportamenti dell’indagato e sono riusciti a documentare diversi episodi di maltrattamenti. La vittima è stata invitata a rivolgersi al centro antiviolenza. Il sessantenne è stato condotto presso l’abitazione di un parente, dove è stato posto agli arresti domiciliari.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp