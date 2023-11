Taranto: Orlando, ‘Sto bene, ma non ancora al 100%’

(Di Lorenzo Ruggieri) Nemo propheta in patria? No, Francesco Orlando è tornato a Taranto per vivere una stagione da protagonista assoluto. Dopo un lungo girovagare nella Penisola, il talentuoso esterno è approdato in riva allo Ionio, dove è nato e cresciuto, approdando alla corte di Ezio Capuano.

L’ex Salernitana ha esordito da titolare contro il Brindisi, match nel quale ha fornito l’assist per il gol decisivo di Cianci: “Ho passato un momento non bello appena arrivato a Taranto”, ha ammesso il fantasista nel corso della trasmissione Rossoblù, in onda su Antenna Sud Extra: “Non avendo fatto il ritiro con la Salernitana non ero in condizioni ottimali. Nella partita contro il Giugliano, inoltre, ho rimediato una contusione al polpaccio che mi ha costretto allo stop per diverse settimane. Ora sto bene e sono felice per la mia prima gara da titolare con il Brindisi. Nel primo tempo, i nostri avversari erano molto chiusi ma nella ripresa si sono aperti gli spazi e abbiamo creato di più. Dopo due sconfitte era molto importante tornare al successo e dobbiamo continuare così, il cammino è ancora lungo. Il pubblico rossoblù, poi, merita palcoscenici diversi e non ha nulla a che vedere con la Serie C”.

Smaltito l’infortunio, Orlando potrà mettere in mostra tutto il suo repertorio, formato da colpi di alta classe: “Non sono ancora al 100% ma, grazie allo staff, mi sento ogni giorno meglio. Partita dopo partita, poi, la condizione crescerà. La concorrenza? È una componente positiva, in allenamento bisogna dare il massimo e poi sarà il mister a scegliere i titolari. Con i compagni c’è grande sintonia e sono tutti ottimi giocatori”.

Dopo il successo nel derby col Brindisi, Orlando mette nel mirino la prossima sfida contro la Casertana: “Lunedì affronteremo una squadra molto ben organizzata e con tanti giocatori bravi. Sarà una sfida difficile e daremo battaglia fino all’ultimo minuto. Noi giocheremo in casa e non abbiamo nulla da temere. Siamo una grande squadra e non dobbiamo avere paura di nessuno”.

La classifica, intanto, continua a sorridere agli ionici: “La graduatoria ci deve fornire più consapevolezze nelle nostre qualità e nei nostri mezzi. Il campionato è molto equilibrato e dobbiamo fare bene per avvicinarci sempre più alla parte alta della classifica”, ha dichiarato Orlando.

Il calciatore scuola Vicenza, inoltre, impersonifica la duttilità espressa dal Taranto in questo avvio di stagione: “I moduli contano poco, il 3-4-3 ci sta dando grandi soddisfazioni ma il 3-5-2 è il marchio di fabbrica del mister. Dopo il vantaggio contro il Brindisi, ad esempio, siamo tornati ad un centrocampo a 3. Siamo una squadra forte e il mister saprà gestire qualunque sistema di gioco”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp