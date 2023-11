Sup: la cussina Angela Carbonara campionessa italiana Para sup

Sabato 18 e domenica 19 novembre, a Ortigia (SR) si sono svolte le finali del campionato italiano di categoria Sup race e il paddle board Ortigia Sup race VI edizione, organizzate dal Circolo della Vela Lakkios SSD e sotto l’egida della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard-Settore Surfing, nelle quali si è contraddistinta l’atleta paralimpica del Cus Bari Angela Carbonara, tecnico di I livello con specializzazione in atleti di surf e sup con disabilità.

La cussina, con il numero 51, guidata dall’allenatore Mario Tagarelli della Sup Academy di Taranto, è arrivata prima nella gara locale e ha conquistato per il terzo anno consecutivo il titolo di campionessa italiana della categoria Para sup.

“Sono felicissima e orgogliosa di portare la mia medaglia di campionessa italiana para sup 2023 a Bari – ha commentato Angela Carbonara -. Per me ogni gara e ogni traguardo sono una vittoria e adesso che ho la mia squadra di Para sup al Cus Bari, lo sono di più, perché sento la responsabilità di dimostrare ai miei ragazzi, che gli allenamenti alla fine danno i risultati e che non dobbiamo fermarci di fronte alla disabilità se c’è l’ entusiasmo e la volontà di praticare uno sport che piace”.

Nelle splendide acque che costeggiano il famoso castello Maniace dell’isola di Ortigia, con una giornata di mare calmo con raffiche di vento forte, il percorso è stato impegnativo. La gara si è svolta in due giornate, sabato 18 c’è stata la “Tecnical” un percorso tecnico tra le boe di circa 2 km per gli atleti Para sup. Nella seconda giornata è stata affrontata la “Long distance”, su una lunghezza più breve per gli atleti diversamente abili, con acque mosse che hanno reso più emozionante la competizione.

“Sono state due belle giornate di gara, nelle quali abbiamo avuto modo di confrontarci in acque di vario tipo, sia calme che con qualche ondina che ci ha fatto impegnare di più ma allo stesso tempo ci ha divertito”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp