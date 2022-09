TARANTO – Filip Raicevic ha firmato il contratto che lo lega al Taranto per questa stagione. Ventinove anni, un metto e novanta, con diverse esperienze in serie B: L.R.Vicenza, Livorno e Pro Vercelli, due anni fa ha vinto il campionato di serie C con la Ternana, nella scorsa stagione con il Piacenza, sempre in serie C.