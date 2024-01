Taranto, Cianci: visite mediche a Roma con il Catania

Tempo di addii in casa Taranto: tra Pietro Cianci e il Catania ormai è questione di ore, manca solo la firma. Nella giornata di venerdì 5 gennaio, l’attaccante barese ha sostenuto in quel di Roma (Villa Stuart), le visite mediche per il trasferimento in terra siciliana a titolo definitivo (a Foggia non gioca perché squalificato). Dopo solo pochi mesi e quattro reti realizzate, Cianci è pronto a lasciare la città dei due mari per approdare al club etneo. Capuano è a lavoro per trovare il suo sostituto: sembrano inarrivabili le piste che porterebbero a Falco e Lescano, entrambi operazioni troppo onerose dal punto di vista economico per il club rossoblù.

