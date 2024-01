Cerignola, Tisci prepara la prima dell’anno contro il Messina

CERIGNOLA – Ivan Tisci ha presentato la prima gara dell’anno del suo Cerignola, atteso dal Messina al “Franco Scoglio”. I gialloblù tornano in campo dopo i due successi contro Giugliano e Foggia e, quindi, con un rinnovato entusiasmo in vista del girone di ritorno. Respira anche l’infermeria, alcuni calciatori sono rientrati in gruppo ma continuano ad allenarsi a parte in attesa delle convocazioni. I dettagli e le parole del tecnico ofantino nel servizio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp