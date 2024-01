Foggia, Coletti all’esordio: “La squadra è carica di entusiasmo”

FOGGIA – Tommaso Coletti è ufficialmente il nuovo allenatore in seconda del Foggia, l’ex centrocampista guiderà in deroga i rossoneri nel derby contro il Taranto. Olivieri, dunque, torna in primavera 3 in attesa che la società decida a chi affidare il ruolo di allenatore. Nella scelta di Coletti è stato fondamentale il contributo di Antonio Vacca, il centrocampista avrà un ruolo chiave nella gestione tecnica. I dettagli della presentazione e le prime parole di Coletti nel servizio.

