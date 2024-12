Taranto, che caos: Michele Cazzarò verso le dimissioni

Il mancato closing per il passaggio di proprietà ha generato un vero effetto domino in casa Taranto. Michele Cazzarò, scelto come allenatore-traghettatore in attesa della conclusione della trattativa con Mark Campbell, poi saltata, avrebbe deciso di rassegnare le dimissioni. Una scelta che rappresenta la consapevolezza di chi, in questa intricata vicenda, è probabilmente il meno colpevole. La società, non si capisce se Apex o Massimo Giove, socio di maggioranza, cercheranno di convincerlo a restare, ma pare che il tecnico abbia già preso la sua decisione.

