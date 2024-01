Taranto, c’è l’accordo con Ladinetti, ma…

Il Taranto ha in mano Riccardo Ladinetti, centrocampista centrale classe 2000 in forza al Catania. L’operazione si può chiudere da un momento all’altro, ma la priorità in casa rossoblu resta il difensore centrale. Dal momento che Capuano ha solo uno slot libero in lista, l’affare Ladinetti andrà in porto solo se non verrà individuato il difensore centrale gradito a Capuano.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author