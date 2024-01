Bari, per il centrocampo si accelera su Maistro

Fabio Maistro e il Bari sono sempre più vicini. Il club biancorosso starebbe trattando l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe 1998 della Spal. Il 26enne nativo di Rovigo ha raccolto 19 presenze, 1 gol e 4 assist in questa stagione. In carriera Maistro conta 125 presenze e 14 reti in Serie B con le maglie di Salernitana, Pescara, Ascoli e Spal. Il giocatore arriverebbe a titolo definitivo.

