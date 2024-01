Virtus Francavilla, possibile scambio Ragusa-Fornito col Messina

FRANCAVILLA F.NA – Giuseppe Fornito al Messina, Antonino Ragusa alla Virtus Francavilla. Si è improvvisamente riaperta la pista che potrebbe condurre a un clamoroso scambio tra le squadre che si affronteranno sabato pomeriggio in Sicilia. Inizialmente i biancazzurri – come raccontato nelle scorse settimane – avevano detto no; adesso, però, c’è la possibilità che arrivi la fumata bianca. L’ultima parola, ora, spetta all’esterno ex Sassuolo. L’altro nome valutato per l’attacco dei biancazzurri, anche questo rivelato in anteprima da Antenna Sud pochi minuti fa, è quello di Francesco Grandolfo, in uscita dall’Arzignano. Si cerca, infine, anche una nuova sistemazione per Giovinco.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author