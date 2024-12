Taranto: al via raccolta proposte per eventi sportivi 2025

L’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha pubblicato un avviso per raccogliere proposte di eventi sportivi da realizzare nel 2025, anno in cui Taranto sarà “Città europea dello Sport”. Questa iniziativa, che rappresenta un banco di prova in vista dei “XX Giochi del Mediterraneo”, mira a consolidare il ruolo internazionale della città.

L’obiettivo è creare un calendario unico di manifestazioni sportive internazionali, nazionali e regionali entro il 31 dicembre 2025, coinvolgendo attivamente realtà locali e promuovendo eventi dedicati anche alle categorie più fragili. L’Amministrazione offrirà supporto logistico e servizi necessari per la realizzazione degli eventi.

L’avviso pubblico è disponibile sul sito istituzionale del Comune al link http://bit.ly/4gL6xtd. Proposte e idee saranno fondamentali per confermare Taranto come protagonista nello sport e nella promozione territoriale.

