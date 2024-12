Barletta corre verso quota 100, domenica amichevole con la Fidelis Andria

Una rete, quella di Nicola Strambelli su calcio di rigore, per regolare il Molfetta. Tanto basta al Barletta per conquistare gli ultimi tre punti del 2024, portare a casa l’ennesima maglia gialla nella corsa a tappe del campionato di Eccellenza e allungare ulteriormente il vantaggio sulla Polimnia, scivolata a -16 dopo il pareggio di Gallipoli. Oltre alle prestazioni in campo, sono i numeri a certificare il dominio biancorosso: 57 punti, 18 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta con appena 4 gol subiti e 41 segnati. La differenza di valori, dunque, è netta e nella testa di Lattanzio e compagni comincia a farsi spazio un’idea ambiziosa, ma assolutamente a portata: superare il record di 102 punti del Monopoli. Prima, però, c’è una promozione in Serie D da conquistare e con 17 partite ancora sullo sfondo, mister De Candia non vuole cali di tensione.

Prima della sfida contro il Canosa, intanto, il Barletta affronterà la Fidelis Andria in un’amichevole fissata a domenica 29 dicembre con fischio d’inizio alle 16. Sarà un buon test per non perdere il ritmo partita, ma anche un’occasione per celebrare il gemellaggio tra le tifoserie delle due squadre.

