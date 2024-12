Ufficiale: Fc Matera, dall’infortunio al rinnovo: che bel regalo per Tanasa

Dopo l’intervento chirurgico a seguito del brutto infortunio, arriva il rinnovo di contratto. Andrei Tanasa, in due partite ha fatto vedere ottime cose e nonostante il negativo episodi di Angri, il club biancoazzurro ha deciso fargli un regalo di Natale con il rinnovo di contratto.

Un gesto significativo della società biancoazzurra guidata dalla coppia Tosoni-Pagliuca che nonostante guardi al presente ha dimostrato di voler mettere su lo zoccolo duro anche per la prossima stagione, visti i diversi contratti biennali sottoscritti nelle ultime settimane. Stessa cosa è stata fatta con il centrocampista Tanasa che nel centrocampo biancoazzurro ha avuto un impatto davvero importante.

Nonostante la rottura del crociato, il Matera crede fortemente nelle qualità del mediano ex Rimini e lo aspetta in vista della prossima stagione. Un vero e proprio regalo sotto l’albero per Tanasa che oltre a recuperare nei prossimi mesi, sarà sicuramente una pedina importante per lo spogliatoio biancoazzurro.

